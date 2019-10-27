الأحد 27 أكتوبر 2019 الموافق 28 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

فن

الختان وزواج القاصرات.. أشياء تعانيها المرأة فى "بين بحرين"

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:59 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسين الجندي
طباعة
يسلط فيلم "بين بحرين" الذي ينطلق في دور العرض المصرية ابتداءً من الأربعاء 16 أكتوبر الحالي، الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية التي تعاني منها المرأة في المناطق العشوائية المنغلقة بمصر، والتي تسلبها الكثير من حقوقها.

"الدستور" ترصد أهم القضايا التي يطرحها "بين قصرين":

1 –التسلط الأسري
يتمثل في الأم الأرملة التي تتحكم في مصير بناتها حتى بعد الزواج والإنجاب، بل تمتد هذه السيطرة لتطال زوج البنت نفسه وكذلك الأحفاد.

2 - زواج القاصرات
إجبار الفتاة على عدم استكمال تعليمها من أجل الزواج المبكر، فليس من حق البنت أن تحلم وأن يكون لديها طموحات سوى الزواج، فقد زُرعت في رأسها فكرة أن الزواج فقط هو الغاية القصوى من الحياة.

3- التعليم حق مقتصر على الرجل فقط
كحال الكثير من المجتمعات العشوائية الفقيرة، يحرص المجتمع الذي تدور فيه أحداث الفيلم على اقتصار التعليم على الرجل وحده، بينما تُجبر الفتاة على التزام بيتها والتوقف عن التعليم في سن مبكرة.

4- العمل حق للرجل مسلوب من المرأة، رغم أن المجتمعات الفقيرة هي التي تحتاج لدخل إضافي إلا أن الرجل وحده يختص بالعمل، ليقتصر دور المرأة على خدمة زوجها وأسرتها ولا يحق لها الخروج من بيتها للسعي من أجل الحصول على وظيفة.

5- الختان الذي قد يودي بحياة الفتاة
تُجبر الفتاة في المجتمعات العشوائية والريفية النائية على الختان وهي في سن الطفولة والذي قد يودي بحياتها خاصة وإن تم على يد غير المتخصصين.

6- الجهل يولد الخوف
افتقار الآباء للتعليم وانحصار حياتهم في نطاق العادات والتقاليد يجعلهم يتبنون الأفكار الخرافية غير القائمة على سند علمي، مثل عملية الختان التي يعتبرونها طقسًا دينيًا يجب ممارسته على بناتهم بدافع الخوف عليهن وحمايتهن مستقبلًا.

7- الفتوى بالباطل باسم الدين
يستغل المجتمع الذكوري الدين ويستخدمه بالباطل ليبرر بعض الأفعال المشينة، بهدف ممارسة المزيد من القهر على المرأة ومحو شخصيتها.

8- الطلاق نقطة سوداء في حياة المرأة
يشير المجتمع بأصابع الاتهام نحو المرأة بعد الطلاق وذلك يجعلها تطرد الفكرة من رأسها، حتى وإن كانت قد ضاقت بزوجها غير المسؤول وبحياتها معه المليئة بالعنف ضدها.

فيلم بين بحرين من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبد الرحمن الجرواني، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج والتوزيع في الوطن العربي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و نصف

تأجيل محاكمة راجح المتهم بقتل شهيد الشهامة محمود البنا

منذ حوالي 17 ساعة

3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية

منذ أقل من ساعتين

وزارة الصحة تكشف مزايا النظام الجديد في "التكليف"

منذ حوالي 9 ساعات

راجح والمتهمون فى "شهيد الشهامة" يدخلون قاعة المحكمة

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

الأكثر قراءة

تأجيل محاكمة راجح المتهم بقتل شهيد الشهامة محمود البنا

3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

وزير الانتحاريين.. تعرف على خليفة البغدادي في قيادة تنظيم داعش الإرهابي

أيام زمان

أحمد زكي يعزم كلاب الشوارع على كباب وكفتة.. تعرف على القصة

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

هل أحمد أمين يشبه رفعت إسماعيل؟.. خالد توفيق يجيب

بدأت بـ "حنان ماضي".. محاولات "خان" لإخراج أغاني الفيديو كليب

نجم الساعة

ابنة فاتن فريد: الفنانة "وردة" حاربت والدتي

الصحة

علماء يتمكنون من تحديد خلايا مرتبطة ومسببة للعمى لكبار السن

زيادة الألياف والزبادى يقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة

مؤشرات نقص الفيتامينات بجسم الإنسان

استخدام المواصلات يوميًا يضر بشرتك

الرئيس نيوز

البيت الأبيض: التخلص مما تبقى من جثة "البغدادي"

"النواب": 48 مليار جنيه خسائر "الهيئة الوطنية للإعلام"

دينا المقدم تجيب: هل سيُعدم "راجح" المتهم الأول في قضية "شهيد الشهامة"؟

وزيرة "الصحة": إطلاق استراتيجية جديدة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني

منوعات

طريقة تسديد فاتورة المياه من خلال خدمة فوري

بيروت تعيد اكتشاف معالم طوتها الحرب بفضل الحراك الشعبي

"التعليم الجيد" بدائرة الضوء فى لقاء بقيادة الأطفال

موجة طقس شديدة الحرارة تجتاح أجزاء من أندونيسيا

كشكول

الكشف على 155 حالة بقافلة جامعة المنيا فى "الإسماعيلية"

افتتاح مدارس جيل المستقبل الدولية بمدينة سوهاج الجديدة

"المحرصاوي" يكرم الأمين العام لجامعة الأزهر

"عبد الله" يناقش استعداد الفيوم للمشاركة بالمؤتمر السنوى للتعليم المزدوج

إسلام سياسي

مسؤول أمريكى: العملية العسكرية لقتل البغدادى شنت من قاعدة جوية غرب العراق

تضارب في الروايات الأمريكية حول مقتل زعيم داعش

"إعلام داعش" يتجاهل مقتل زعيمه

تقرير يكشف تفاصيل سقوط شعبية أردوغان وحزبه فى تركيا.. فيديو


زيت وسكر

حقيقة وقف “معهد ناصر” إرسال قرارات العلاج على نفقة الدولة للمجالس الطبية

استقرار أسعار اللحوم والدواجن في نهاية تعاملات اليوم الأحد

أسعار الأسماك في ختام تعاملات اليوم الأحد

ننشر أسعار الخضروات في ختام تعاملات اليوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
حمادة.. ورجل «ناسا» الآلى!
د.أحمد الخميسى
الانتفاضات العربية.. الأزمة والطريق
ماجد حبته
كم حالة حمل فى المظاهرات؟!
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «3»
المزيد

الثقافة

دار العربي تعيد نشر 4 أعمال لـ"بيتر هاندكه"

الثلاثاء.. "الإنتاج الثقافي" يحتفل بنصر أكتوبر

الوجه المشرق لـ"جلاد دنشواي" في "نساء الهلباوي"

ختام فعاليات الملتقى الثانى لترشيد استهلاك المياه بثقافة أسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك