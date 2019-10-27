الختان وزواج القاصرات.. أشياء تعانيها المرأة فى "بين بحرين"

يسلط فيلم "بين بحرين" الذي ينطلق في دور العرض المصرية ابتداءً من الأربعاء 16 أكتوبر الحالي، الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية التي تعاني منها المرأة في المناطق العشوائية المنغلقة بمصر، والتي تسلبها الكثير من حقوقها.



"الدستور" ترصد أهم القضايا التي يطرحها "بين قصرين":



1 –التسلط الأسري

يتمثل في الأم الأرملة التي تتحكم في مصير بناتها حتى بعد الزواج والإنجاب، بل تمتد هذه السيطرة لتطال زوج البنت نفسه وكذلك الأحفاد.



2 - زواج القاصرات

إجبار الفتاة على عدم استكمال تعليمها من أجل الزواج المبكر، فليس من حق البنت أن تحلم وأن يكون لديها طموحات سوى الزواج، فقد زُرعت في رأسها فكرة أن الزواج فقط هو الغاية القصوى من الحياة.



3- التعليم حق مقتصر على الرجل فقط

كحال الكثير من المجتمعات العشوائية الفقيرة، يحرص المجتمع الذي تدور فيه أحداث الفيلم على اقتصار التعليم على الرجل وحده، بينما تُجبر الفتاة على التزام بيتها والتوقف عن التعليم في سن مبكرة.



4- العمل حق للرجل مسلوب من المرأة، رغم أن المجتمعات الفقيرة هي التي تحتاج لدخل إضافي إلا أن الرجل وحده يختص بالعمل، ليقتصر دور المرأة على خدمة زوجها وأسرتها ولا يحق لها الخروج من بيتها للسعي من أجل الحصول على وظيفة.



5- الختان الذي قد يودي بحياة الفتاة

تُجبر الفتاة في المجتمعات العشوائية والريفية النائية على الختان وهي في سن الطفولة والذي قد يودي بحياتها خاصة وإن تم على يد غير المتخصصين.



6- الجهل يولد الخوف

افتقار الآباء للتعليم وانحصار حياتهم في نطاق العادات والتقاليد يجعلهم يتبنون الأفكار الخرافية غير القائمة على سند علمي، مثل عملية الختان التي يعتبرونها طقسًا دينيًا يجب ممارسته على بناتهم بدافع الخوف عليهن وحمايتهن مستقبلًا.



7- الفتوى بالباطل باسم الدين

يستغل المجتمع الذكوري الدين ويستخدمه بالباطل ليبرر بعض الأفعال المشينة، بهدف ممارسة المزيد من القهر على المرأة ومحو شخصيتها.



8- الطلاق نقطة سوداء في حياة المرأة

يشير المجتمع بأصابع الاتهام نحو المرأة بعد الطلاق وذلك يجعلها تطرد الفكرة من رأسها، حتى وإن كانت قد ضاقت بزوجها غير المسؤول وبحياتها معه المليئة بالعنف ضدها.



فيلم بين بحرين من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبد الرحمن الجرواني، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج والتوزيع في الوطن العربي.