ياسمين صبري مع فريق عمل جديد كليًا في مسلسلها برمضان 2020

بدأت الفنانة ياسمين صبري تحضيرات مسلسلها الذي تخوض من خلاله سباق رمضان 2020، حيث جددت تعاقدها مع شركة سينرجي للإنتاج الفني بعد نجاح مسلسل "حكايتي" الذي تعاونت معهم فيه رمضان الماضي، وحقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.



وعلمت "الدستور" أن ياسمين صبري ستتعاون مع فريق عمل جديد سواء من ناحية الإخراج أو التأليف أو حتي أبطال المسلسل بخلاف الذي تعاونت معهم في مسلسلها الرمضاني الماضي، وذلك حيث تريد أن تظهر بشكل جديد ومختلف عما قدمته من قبل.



يشار إلى أن ياسمين صبري تحضر لعمل سينمائي جديد، ولكن تتكتم على كل تفاصيله وتخوض من خلال سباق عيد الفطر السينمائي، وستبدأ تصويره بالتزامن مع مسلسلها الرمضاني، وحققت ياسمين شهرةً واسعةً في السنوات الماضية من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية.