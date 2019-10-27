قناة ltc تتعهد بالالتزام بميثاق الشرف وضوابط الأعلى للإعلام

أصدرت قناة "ltc" بيانًا صحفيًا وجاء مضمونه كالآتي: "نشكر القضاء المصري الشامخ ونجل له كل احترام سواء كان الحكم بإعادة بث قناة "ltc" جاء في صالحنا أو في غير صالحنا".



وأضافت القناة خلال البيان قائلة: "لذا وجب التنويه بأن القناة وإدارتها غير مسئولين عن أي تصريحات تصدر من أي شخص أيًا كان، وأن المخول بالتحدث باسم القناة هو فقط سميرة الدغيدي رئيس مجلس الإدارة".



وتابعت خلال البيان: "إننا لسنا في خصومة مع أي أحد بل نكن للجميع الاحترام، ونعلن أننا ملتزمون وسنلتزم دائمًا بميثاق الشرف الإعلامي وضوابط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" كما نؤكد احترامنا للقائمين على المنظومة الإعلامية بمختلف روافدها سواء المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أو الهيئة الوطنية للإعلام أو نقابة الإعلاميين، ونمد أيدينا للجميع حيث إننا نعمل جميعًا جنودًا لخدمة وطننا، وهذا من منطلق إعلاء خدمة الوطن وجميع مؤسساته وفي مقدمتها الجيش والشرطة والقضاء وعلى رأسهم القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وتعهدت القناة قائلة: "نعد مشاهدينا بأن قناة "ltc " حائط صد ضد كل من يعادي هذا الوطن سواء كانوا أشخاصًا أو مؤسسات مغرضة مأجورة من الخارج وهذا عهد اتخذناه لخدمة هذا الوطن".