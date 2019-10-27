محامى "راجح" يكتشف ثغرة فى محضر الشرطة

اكتشف أحد المحامين بهيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "شهيد الشهامة" المتهم فيها محمد راجح و3 آخرون، بقتل محمود البنا، ثغرة في محضر الشرطة الذي أثبت أن الدراجة النارية التي استخدمها المتهم الرابع في تهريب المتهم الرئيسي عليها لوحات معدنية، ولكن بعد مشاهدة مقطع الفيديو الآن في جلسة المحكمة على "الداتا شو" تبين أن الدراجة النارية دون لوحات معدنية.



وطلب أحد المحامين بلجنة الدفاع عن المتهمين من المحكمة التأجيل للمرافعات، ولكن قوبل طلبه بالرفض، واستمرت الجلسة منعقدة حتى الآن.



وتواصل قوات الأمن تأمين المحاكمة من الخارج، نظرًا لوجود عدد كبير من الأهالي يتابعون القضية وسط حالة من الترقب في القضية التي بدأت جلستها الثانية قبل 8 ساعات كاملة.