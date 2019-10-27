دنيا وإيمي سمير غانم فى "صاحبة السعادة".. الإثنين

تحل الفنانة دنيا سمير غانم برفقة شقيقتها "إيمي" ضيفتين على حلقة الغد الإثنين من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة dmc في تمام الحادية عشر مساء.



وكانت الشقيقتان ظهرتا من خلال فيديو طريف لهما من كواليس تصوير برنامج "صاحبة السعادة"، وقامتا بغناء مهرجان "عايم في بحر الغدر"، وحصد الفيديو العديد من التعليقات الطريفة من قبل متابعيهما.



يذكر أن دنيا سمير غانم شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "بدل الحدوتة 3" عبر قناة cbc، وشاركها في بطولة المسلسل كل من سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج سينرجي وروزناما، بينما شاركت "إيمي" بمسلسل "سوبر ميرو"، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا خاصة من فئة الأطفال.