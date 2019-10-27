64 مرشحًا على مقاعد نادى قضاة مصر

كشفت مصادر قضائية عن أعداد المتقدمين للجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، لخوض الانتخابات التكميلية المقرر انعقادها في 20 ديسمبر المقبل.



وأكدت المصادر أن المترشحين على منصب رئيس النادي 4 مستشارين، وعلى مقعد المتقاعدين 3 مرشحين، و14 مرشحًا على مقعد النيابة العامة، و22 مرشحًا على مقعد القضاء ورؤساء المحاكم، و21 مرشحًا على مقاعد المستشارين، بإجمالي 63 مرشحًا على جميع المقاعد.



وتجرى الانتخابات على جميع مقاعد مجلس الإدارة، والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالى مدته القانونية، المقررة في اللائحة الداخلية لنادي القضاة.



والمقاعد الـ17 التي ستجرى عليها الانتخابات هي، مقعد رئيس النادي، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.



وقد تم فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر، اعتبارًا من الإثنين الموافق 21 أكتوبر 2019 إلى اليوم الأحد 27 أكتوبر، من العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، عدا الجمعة من الواحدة ظهرًا حتى السادسة مساءً.