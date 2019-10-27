الثلاثاء.. "الإنتاج الثقافي" يحتفل بنصر أكتوبر

تشهد وزيرة الثقافة، احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بنصر أكتوبر المجيد، فى الثامنة من مساء الثلاثاء 29 أكتوبر الجارى، على مسرح الميدان بساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.



ويكرم القطاع 15 بطلًا من القوات المسلحة، شاركوا فى حرب الكرامة، كما يكرم كوكبة من كبار نجوم الفن الذين شاركوا بأعمالهم وطنية متميزة في سبيل الوطن، بحضور عدد من الشخصيات العامة وقيادات وزارة الثقافة ورجال الصحافة والإعلام.



وسيعلن القطاع خلال الحفل عن أسماء الفائزين فى مسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، التى أعلن عنها فى يونيو الماضى، وسيتغنى الفائزون بأعمالهم فى ختام الحفل.