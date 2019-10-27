الداخلية تستخرج الأوراق الثبوتية مجانًا لـ192 مكفوفًا

أعلن قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، استخراج الأوراق الثبوتية بالمجان لـ192 من ذوي الإعاقة البصرية على مستوى الجمهورية.



جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالموافقة على استخراج الأوراق الثبوتية لذوي الإعاقة البصرية مجانًا، بكل الإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري، وذلك بمناسبة الاحتفال السنوى باليوم العالمي للمكفوفين، والعصا البيضاء.



وقد لاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولًا واستحسانًا من قبل تلك الحالات، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي.



يأتي ذلك في ضوء سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أُطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واهتمامها بتعظيم دورها الإنساني والاجتماعي في هذا المجال.