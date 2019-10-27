استمرار الاحتجاجات في إقليم كتالونيا (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية ترصد تواصل الاحتجاجات بإقليم كتالونيا، وذلك لرفض الأحكام التي صدرت ضد القادة الاستقلاليين الكتالونيين لدورهم في محاولة الانفصال في 2017.



وشهد إقليم كتالونيا، الجمعة، إضرابا عاما ضمن سلسلة الاحتجاجات التي انطلقت منذ أيام.



ولليوم الرابع على التوالي شهدت برشلونة، ليل الخميس الجمعة، صدامات جديدة وتوترا بين الأمن والمتظاهرين في خضم هذه الاحتجاجات.

