أحمد مالك بلوك صيفي في أحدث ظهور له (شاهد)

نشر الفنان أحمد مالك صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي، على موقع"إنستجرام " من شاطئ جيرالدتون بلوك صيفي.



وعلق أحمد مالك على الصورة قائلا: "يوم كامل في جيرالدتون"، ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيه.



يذكر أن آخر أعمال أحمد ملك، كان مسلسل "زي الشمس"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وهو من بطولة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وأحمد السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وغيرهم من النجوم.



وفي السينما كان فيلم «الضيف»، بطولة الفنان خالد الصاوي، وجميلة عوض، وشيرين رضا، ومحمد ممدوح، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري.

