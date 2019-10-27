مطروح تراجع جهود مواجهة السيول للاستفادة من مياه الأمطار

وجه محافظ مطروح، اليوم الأحد، بمراجعة جهود مواجهة السيول مع الوقوف على الإيجابيات والسلبيات وما يمكن عمله من إقامة سدود أو خزانات؛ لتحقيق الاستفادة من مياه الأمطار، ودراسة أقصى طاقة استيعابية مع حصر أماكن الأمطار الكثيفة واستغلالها في الزراعة.



كما وجه مديريات الإسكان وشركة المياه والزراعة لدراسة عمل تلك الخزانات والسدود، وكذلك دراسة إقامتها بالمدن ذات كثافة مياه الأمطار العالية لتحقيق الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار.



وأكد محافظ مطروح على تدبير ماكينات لسحب مياه الأمطار مع سيارات كسح مياه، بالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن، موجها الشكر لجهود جميع العاملين بمجالس المدن، خاصة مرسى مطروح والضبعة والعلمين الحمام وسيوة وشركة مياه الشرب والصرف وإدارة الحماية المدنية والإطفاء على جهودهم المتواصلة خلال الثلاثة أيام الماضية في إزالة مياه الأمطار والاطمئنان على فتح الطريق الدولي وطريق سيوة.