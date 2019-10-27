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نانسي عجرم تدعم تواصل الثورة: "فخورة إني لبنانية"
الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:01 م
هدير شعراويطباعة
نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، مجموعة صور تظهر مواطنين ومواطنات يتشابكون الأيادي في سلسلة بشرية.
وعلقت قائلة: "فخورة إنّي لبنانية، قوتنا بوحدتنا".
وتستمر الاحتجاجات التي انطلقت في 17 من الشهر الجاري رغم تحذير الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، من حدوث فراغ في السلطة.
وعلقت قائلة: "فخورة إنّي لبنانية، قوتنا بوحدتنا".
وتستمر الاحتجاجات التي انطلقت في 17 من الشهر الجاري رغم تحذير الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، من حدوث فراغ في السلطة.