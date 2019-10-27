نانسي عجرم تدعم تواصل الثورة: "فخورة إني لبنانية"

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، مجموعة صور تظهر مواطنين ومواطنات يتشابكون الأيادي في سلسلة بشرية.



وعلقت قائلة: "فخورة إنّي لبنانية، قوتنا بوحدتنا".



وتستمر الاحتجاجات التي انطلقت في 17 من الشهر الجاري رغم تحذير الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، من حدوث فراغ في السلطة.



