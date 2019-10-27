أبرز رسائل "السيسى" بمؤتمر "ميونخ للأمن" المنعقد بالقاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددًا من كبار الشخصيات الدولية المشاركين في اجتماع "المجموعة الأساسية" لمؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد حاليًا في القاهرة، على رأسهم فولفجانج إيشنجر رئيس المؤتمر، بالإضافة إلى وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات بعدد من الدول، بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.



وترصد "الدستور" أبرز رسائل الرئيس السيسي في هذا اللقاء:-



- أكد الرئيس على أهمية تعزيز التكاتف الدولي لمواجهة المخاطر الأمنية المشتركة.

- إيجاد حلول جذرية لأسباب عدم الاستقرار خاصةً في منطقة الشرق الأوسط.

- أكد على خصوصية الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

- لا بد من دعم الجيوش النظامية الوطنية والتصدي لانتشار الميليشيات المسلحة والمنظمات الإرهابية.

- يجب إنفاذ إرادة الشعوب في تحقيق مصيرها ومستقبلها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

- قال الرئيس إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لضبط حدودها ومنع تسلل العناصر الإرهابية وتهريب السلاح.

- أكد على أن مصر لديها القدرة على استقبال العديد من اللاجئين.

- أوضح أن اللاجئين على الأراضي المصرية يعاملون كمصريين ويتمتعون بكل الحقوق، مع تحمل الدولة كافة الاحتياجات والأعباء دون طلب أى مساعدات خارجية.

- أشار إلى أن مصر على استعداد دائم للاشتراك في كل الجهود الصادقة لصون السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.