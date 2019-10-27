48 مليار جنيه خسائر "الوطنية للإعلام"

كشفت مناقشات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس مصطفى سالم، عن مدي تنفيذ الهيئة الوطنية للإعلام توصيات اللجنة فيما يخص الموازنة العامة والخطة الاستثمارية عن العام المالي 2017 - 2018 عن أن إجمالي حجم خسائر الهيئة الوطنية للإعلام في 30- 6- 2019 وصل إلى 48 مليار جنيه وأن حجم الخسائر كان في 30 يونيو 2018 كان 42 مليار جنيه وأن خسائر عام 2018- 2019 وصل إلى 7 مليارات و600 مليون جنيه.



وأرجع إسماعيل الششتاوي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خسائر عام 2018- 2019 بفوائد بنك الاستثمار القومي والذي بلغ بمفرده 4 مليارات و700مليون جنيه.



كما كشفت المناقشات عن أن إجمالي الأجور للعاملين بالهيئة والبالغ عددهم 35 ألف عامل بلغ 2 مليار و600 مليون جنيه.



من جانبه أكد عصام ربيع، ممثل وزارة التخطيط في الاجتماع على أن الهيئة الوطنية للإعلام تحتاج مكتب دراسات اقتصادية متميزًا للعمل على إيقاف نزيف الخسائر بحيث يعد دراسة جدوي اقتصادية سنوية أو خمسة كما أنه لا بد من إعادة الهيكلة الإدارية والمالية.



وأضاف أن الهيئة بها 35 ألف عامل وموظف، ولكنها تحتاج فقط إلى 20 ألفًا فقط، كلام ممثل وزارة التخطيط قابله نائب رئيس الهيئة بقوة قائلا: "أنت ملكش دعوة بالتطوير من عدمه وأنت بتتكلم في الماضي، لأنه تم تشكيل لجنة لإعادة الهيكلة المالية والإدارية وكان ممثلا فيها وزارة التخطيط، وبعدين متتكلمش في حاجة لا تخصك".



وكشفت نائب رئيس الهيئة عن أن الهيئة لديها مستحقات لدى الغير تبلغ 44 مليار جنيه، وكذلك لديها مليار و944 مليون لدي بعض العملاء للتسويق والإعلان في الداخل والخارج.



ومن جانبه طالب ممثل وزارة المالية عبدالنبي منصور من سرعة تشكيل لجنة للحد من الخسائر وقال إن روشتة التخلص من الديون تكمن في أمرين، الأول سرعة الانتهاء من تقييم أراضي الهيئة ومبادلتها مع بنك الاستثمار القومي مقابل الديون والثاني مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لإعادة تقييم الخدمات الإعلامية لكل المؤسسات والوزارات والأجهزة الحكومية على أن تدرج في موازنات تلك الهيئات والمؤسسات والوزارات.