"مستثمري أكتوبر" تستقبل وفدًا برلمانيًا

استقبلت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر وفدًا برلمانيًا وحكوميًا رفيع المستوى، في مستشفى أكتوبر المركزي؛ للوقوف على خطة تأهيله وتطويره تفعيلًا للمبادرة التي أعلنتها جمعية المستثمرين، بإعادة هيكلة وتجهيز المستشفى بأحدث أنواع الأجهزة الطبية لخدمة المرضى.



رافق الوفد نائبا أكتوبر كل من أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والدكتور أيمن أبوالعلا، بعد أن قدما طلب إحاطة عاجل لسرعة تطوير المستشفى، وجاء على رأس الوفد كل من الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتور عبدالعزيز حمودة، والنائبة إلهام المنشاوى والنائب أحمد العرجاوي.



وترأس وفد جمعية المستثمرين الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وضم كلًا من محمود برعى المشرف على إعادة تأهيل المستشفى، عبير عصام، حسام رفعت، أسامة العرقسوسى، وصابر سرور، بالإضافة إلى وفد حكومي ضم المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، وعدد من أعضاء مجلس أمناء المدينة ومسئولى بعض الجهات المعنية.



وأكد الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، استعداد الجمعية الكامل لتوفير اللازم من أجل إعادة هيكلة المستشفى مطالبًا الأجهزة التنفيذية بتسهيل إجراءات المستثمرين في تطويره وسرعة تقديم خدمة لائقة للمواطنين.



وأشار "خميس" إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الجمعية على تشجيع ما يقرب من 3000 مستثمر من أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية بالمدينة على أداء مسئوليتهم الاجتماعية لمساندة الدولة في تخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع.



وأعلن محمود برعي، المشرف على إعادة تأهيل المستشفى، تبرع الجمعية بـ115 مليون جنيه، وهم إجمالي ما تحتاجه الجمعية من منتجات عينية لازمة لعملية التطوير، مؤكدًا ضرورة توفير خدمة طبية لائقة للمرضى فى مدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى ضرورة عمل إجراءات توسعية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى المترددين على المستشفى، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء مقر للعيادات الخارجية، حيث تمت دراسة إنشاء 26 عيادة خارجية بكل مشتملاتها من أماكن انتظار المرضى وكل الأجهزة والخدمات.



كما أعلن وفد البرلمان دعمه الكامل لمساندة خطة جمعية المستثمرين في عملية تطوير المستشفى، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات الحكومية لاستخراج التراخيص وتسريع الإجراءات للعمل على تطوير المستشفى.