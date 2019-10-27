الأحد 27 أكتوبر 2019 الموافق 28 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

مصر

"مستثمري أكتوبر" تستقبل وفدًا برلمانيًا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبدالناصرمحمد
طباعة
استقبلت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر وفدًا برلمانيًا وحكوميًا رفيع المستوى، في مستشفى أكتوبر المركزي؛ للوقوف على خطة تأهيله وتطويره تفعيلًا للمبادرة التي أعلنتها جمعية المستثمرين، بإعادة هيكلة وتجهيز المستشفى بأحدث أنواع الأجهزة الطبية لخدمة المرضى.

رافق الوفد نائبا أكتوبر كل من أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والدكتور أيمن أبوالعلا، بعد أن قدما طلب إحاطة عاجل لسرعة تطوير المستشفى، وجاء على رأس الوفد كل من الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتور عبدالعزيز حمودة، والنائبة إلهام المنشاوى والنائب أحمد العرجاوي.

وترأس وفد جمعية المستثمرين الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وضم كلًا من محمود برعى المشرف على إعادة تأهيل المستشفى، عبير عصام، حسام رفعت، أسامة العرقسوسى، وصابر سرور، بالإضافة إلى وفد حكومي ضم المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، وعدد من أعضاء مجلس أمناء المدينة ومسئولى بعض الجهات المعنية.

وأكد الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، استعداد الجمعية الكامل لتوفير اللازم من أجل إعادة هيكلة المستشفى مطالبًا الأجهزة التنفيذية بتسهيل إجراءات المستثمرين في تطويره وسرعة تقديم خدمة لائقة للمواطنين.

وأشار "خميس" إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الجمعية على تشجيع ما يقرب من 3000 مستثمر من أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية بالمدينة على أداء مسئوليتهم الاجتماعية لمساندة الدولة في تخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع.

وأعلن محمود برعي، المشرف على إعادة تأهيل المستشفى، تبرع الجمعية بـ115 مليون جنيه، وهم إجمالي ما تحتاجه الجمعية من منتجات عينية لازمة لعملية التطوير، مؤكدًا ضرورة توفير خدمة طبية لائقة للمرضى فى مدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى ضرورة عمل إجراءات توسعية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى المترددين على المستشفى، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء مقر للعيادات الخارجية، حيث تمت دراسة إنشاء 26 عيادة خارجية بكل مشتملاتها من أماكن انتظار المرضى وكل الأجهزة والخدمات.

كما أعلن وفد البرلمان دعمه الكامل لمساندة خطة جمعية المستثمرين في عملية تطوير المستشفى، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات الحكومية لاستخراج التراخيص وتسريع الإجراءات للعمل على تطوير المستشفى.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

محامٍ: محمد راجح قد يقضى نصف مدة الحكم

منذ حوالي 5 ساعات

بيان "محامين المنوفية" يثير قلق أسرة "شهيد الشهامة"

منذ حوالي 7 ساعات

راجح والمتهمون فى "شهيد الشهامة" يدخلون قاعة المحكمة

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي للمشاركين في مؤتمر ميونخ: ندعم الحفاظ على الدولة الوطنية

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

image description

مباراة الزمالك وجيرانسون

الأكثر قراءة

3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية

وزير الانتحاريين.. تعرف على خليفة البغدادي في قيادة تنظيم داعش الإرهابي

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

كواليس مقتل أبوبكر البغدادي زعيم داعش (خاص)

أيام زمان

أحمد زكي يعزم كلاب الشوارع على كباب وكفتة.. تعرف على القصة

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

هل أحمد أمين يشبه رفعت إسماعيل؟.. خالد توفيق يجيب

بدأت بـ "حنان ماضي".. محاولات "خان" لإخراج أغاني الفيديو كليب

نجم الساعة

سر غضب نجيب سرور على ابنه «شهدي».. «رفض أن يمشي طريق الآلام»

الصحة

علماء يتمكنون من تحديد خلايا مرتبطة ومسببة للعمى لكبار السن

زيادة الألياف والزبادى يقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة

مؤشرات نقص الفيتامينات بجسم الإنسان

استخدام المواصلات يوميًا يضر بشرتك

الرئيس نيوز

ديانا حداد لـ"الرئيس نيوز": انفصالي عن "روتانا" مجرد شائعات

حسين فهمي وآسر ياسين: «معرض المعز» حدث مبدع

"دلتا فورس" قتلت البغدادي وابن لادن.. وقبضت على رئيس عربي

مساعد وزير الداخلية ينفي لوفد البرلمان وجود "تعذيب" في السجون

منوعات

"التعليم الجيد" بدائرة الضوء فى لقاء بقيادة الأطفال

موجة طقس شديدة الحرارة تجتاح أجزاء من أندونيسيا

"آيفون" الجديد يُثير غضب ترامب

رجل بريطانى يحقق أمنيته بالموت كرجل متزوج

كشكول

"عبدالله" يشهد انتخاب المكتب التنفيذي للمرحلة الإبتدائية بغرب الفيوم

"حسن": الانتخابات الطلابية صورة مصغرة لممارسة الديمقراطية

24 فريقا يمثلون جامعات الصعيد في المسابقة المصرية للبرمجية

"الموسيقى الدرامية".. ندوة لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية غداً

إسلام سياسي

تقرير يكشف تفاصيل سقوط شعبية أردوغان وحزبه فى تركيا.. فيديو

هل انتهى تنظيم داعش الإرهابي للأبد بعد مقتل "البغدادي"؟

مات ميتة الكلاب.. "ترامب" يكشف تفاصيل عملية استهداف البغدادي

رسميًا.. فحص الحمض النووي أثبت مقتل "البغدادي"


زيت وسكر

غدًا.. “الصحة” تبدأ استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الزمالة إلكترونيًا

وزيرة الصحة: زيادة مدة دراسة طبيب الزمالة الحاصل على “مقبول” لـ 6 سنوات

بروتوكول تعاون بين جهاز مدينة الشروق وشركة “فوري” لتحصيل فواتير المياه

“القوى العاملة” تسلم 376 عقد عمل لذوي الإعاقة براتب يبدأ من 1200 جنيه

مقالات الرأي
ماجد حبته
حمادة.. ورجل «ناسا» الآلى!
د.أحمد الخميسى
الانتفاضات العربية.. الأزمة والطريق
ماجد حبته
كم حالة حمل فى المظاهرات؟!
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «3»
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. "الإنتاج الثقافي" يحتفل بنصر أكتوبر

الوجه المشرق لـ"جلاد دنشواي" في "نساء الهلباوي"

ختام فعاليات الملتقى الثانى لترشيد استهلاك المياه بثقافة أسيوط

"أكتوبر بين الماضي والمستقبل" ملتقى ثقافى بمكتبة أسيوط العامة

صفحتنا ع الفيس بوك