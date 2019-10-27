إياد نصار من مسلسل "حواديت الشانزليزيه" إلى فيلم "موسى"

أوشك الفنان الأردني إياد نصار على الانتهاء من تصوير كامل مشاهده ضمن أحداث مسلسل "حواديت الشانزلزيه" داخل الديكور الرئيسي للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي، وبعض شوارع القاهرة.



من ناحية أخرى، يصور نصار مشاهده ضمن أحداث فيلم "موسى"، الذي يخوض بطولته بمشاركة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، في تكتم شديد في مدينة الإنتاج الإعلامي، بقيادة المخرج بيتر ميمي.



تدور أحداث الفيلم حول تطور التكنولوجيا وتأثيرها على البشرية، وتسلط الضوء على اعتماد الإنسان على التكنولوجيا بشكل كبير، وينتمي العمل لنوعية أفلام الفانتازيا والخيال العلمي.



أما مسلسل "حواديت الشانزلزيه" فتدور أحداثه حول 5 طبقات في مصر بحقبة الخمسينيات، ويحتوي على 45 حلقة، ويشارك في بطولته كل من إنجي المقدم، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، وهو من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.