نصائح "التموين" عند شراء حلوى المولد

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية في بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، نصائح للمواطنين عند شراء حلوى المولد، للحفاظ على الصحة.



شددت المديرية على ضرورة شراء الحلوى من محلات وأماكن مرخص لها بيع وتداول الحلوى الموثوق فيها، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، واسم المنتج والمصنع المدون على علبة الحلوى، والتأكد من عدم وجود رائحة تزنخ، أو وجود تغير في لون وطعم المواد الداخلة في عملية التصنيع.



وطالب "ثابت" المواطنين بضرورة التأكد من عرض الحلوى في فاترينات عرض زجاجية مخصصة، وأن تكون مغلفة، وبعيدة عن أشعة الشمس المباشرة، وتم تخزينها بأماكن صحية جيدة التهوية، وتجنب شراء الحلوى المكشوفة، حتى لا تكون معرضة للأتربة والجراثيم.