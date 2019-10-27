مي سليم بإطلالة طفولية في أحدث ظهور لها (صورة)

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت "مي" بإطلالة طفولية ناعمة، مرتدية فستان مكشوف الأكتاف من اللون الأسود، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ومكياج هادئ أبرز جمال ملامحها.



يذكر أن الفنانة مي سليم، انتهت مؤخرًا من تصوير دورها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، بطولة إياد نصار، مي سليم، داليا مصطفى، إنجي المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أماني كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبي، منة جلال، جينا سليم، رباب ممتاز، وسمر محمد متولى، ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجى.

