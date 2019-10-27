استئناف الرحلات السياحية بعد تحسن حالة الطقس

أعلنت غرفة شركات السياحة، أن وزارة السياحة قد أخطرت بأنه نظرًا لتحسن الأحوال الجوية على كل أنحاء البلاد سيتم استئناف كل الرحلات السياحية البرية مع الحيطة في أنشطة الغوص والأنشطة البحرية وتوخي الحذر في حالة تغير الطقس والالتزام بكل الإجراءات التي تحافظ على سلامة السائحين.



وكانت وزارة السياحة قد أصدرت الأسبوع الماضي، تعليمات مشددة بمنع تنظيم الرحلات البرية والبحرية في المدن المُطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، نظرًا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



وشددت الوزارة، على أنه في حالة مخالفة التعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه الشركة المخالفة، وذلك اتساقًا مع تكليف مجلس الوزراء برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى استعدادًا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.