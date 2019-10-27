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اقتصاد

سفير الصين بالقاهرة: 14 مليار دولار تبادلًا تجاريًا مع مصر فى 2018

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:50 م
لياو لى تشانج السفير
لياو لى تشانج السفير الصيني بالقاهرة
أسماء إبراهيم
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كشف لياو لى تشانج السفير الصيني بالقاهرة، أن السلطات الصينية وافقت في 15 من أكتوبر الجاري على استقبال الواردات المصرية من البرتقال والعنب والبنجر بعد استيفاء كل الشروط والمعايير الصينية، كما تم السماح باستقبال واردات التمر المصرية، لتصبح مصر هي أول دولة في العالم تحصل على تلك الموافقة.

وأضاف السفير الصيني، أن هناك لجنة من مصلحة الجمارك الصينية شكلت لجنة للاستكشاف الميداني الرمان المصري، وهو الأمر الذي سيسهم في زيادة الصادرات المصرية الصين بشكل كبير، مشيرًا إلى أن معرض الصين الدولي للاستيراد، ستعقد دورتها الثانية في مقاطعة شنغهاي خلال الفترة من 5 – 10 نوفمبر.

وأكد "تشانج" أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال 2018 وصل إلى 14 مليار دولار، وتبلغ الصادرات الصينية إلى مصر 12 مليار دولار، موضحا أن التبادل التجاري شهد الزيادة الأكبر في تاريخ العلاقات المصرية الصينية بنسبة 27.6% كما بلغ حجم الاستثمارات الصينية في مصر، نحو 7 مليارات دولار حتى 2018، موفرة 30 ألف فرصة عمل مباشرة، في مقدمتها شركة جوشي مصر لإنتاج الألياف الزجاجية، لتصنيع محطات محولات الجهد العالي حتى 500 كيلو فولت.

وأشار إلى أنه تم توقيع عدد من مشروعات البنية التحتية الكبرى، وأبرزها إنشاء خطوط شبكات كهرباء جهد عال، ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع القطار الكهربائي بمدينة العاشر من رمضان.

جاء ذلك خلال مؤتمر الترويج الاقتصادي والتجاري المصري الصيني الذي نظمته مقاطعة هونان الصينية بالقاهرة بمشاركة جمعية رجال الأعمال.
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