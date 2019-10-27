اليونان تعتزم الحد من تدفقات المهاجرين في الشتاء

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس اليوم الأحد، إن السلطات ترغب في الحد من تدفقات المهاجرين خلال فصل الشتاء وزيادة عدد عمليات الطرد.



وقال بيتاس- في تصريحات صحفية- إن خطط الحكومة ستستغرق بعض الوقت للتنفيذ، مشيرًا إلى أن الحكومة السابقة لم تنجح في وقف التدفقات أو طرد أولئك الذين لا يعتبرون لاجئين.



كما تناول المتحدث باسم الحكومة اعتراضات المجتمعات المحلية على نقل المهاجرين واللاجئين إلى مناطقهم، قائلًا: "نحن جميعًا نتفهم الإرهاق الذي يعاني منه المجتمع اليوناني، لكن اليونانيين لم يتحولوا أبدًا عن دعمهم للإنسانية، موضحًا أن عمليات النقل من البؤر المزدحمة في الجزر إلى البر الرئيسي تهم اللاجئين والعائلات".