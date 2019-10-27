تنمية الصادرات تنظم منتدى التعاون المصري الصيني

نظمت هيئة تنمية الصادرات منتدى التعاون الاقتصادي المصري الصيني مع وفد مقاطعة هونان الصينية الذي يضم 27 شركة من كبريات الشركات الصينية في المقاطعة، والتي شاركت في المعرض الصيني الإفريقي الأول المنعقد بمدينة هونان خلال الفترة من 27-29 من شهر يونيو الماضي، وقد تضمن برنامج عمل المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الصينية والشركات المصرية التي شاركت بالمعرض الصيني الإفريقي، بالإضافة إلى إقامة معرض مشترك للمنتجات الصينية والمصرية يحتوي على المنتجات التي يرغب الجانبين في تصديرها.



وأكد الدكتور عبدالعزيز الشريف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات أن العلاقات المصرية الصينية تشهد زخمًا سياسيًا واقتصاديًا كبيرًا وتوافق في الرؤى بين القيادة السياسية في كلا البلدين، وهو ما ساهم في ارتقاء العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تعبر عن توافق الطموحات والمصالح الاقتصادية على المستويين الثنائي والإقليمي والدولي.



وأوضح الشريف أن هذا التوافق أثمر عن توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات التجارة والصناعة وغيرها ليبلغ إجمالي الاتفاقيات الموقعة بين البلدين حوالى 58 اتفاقية وبروتوكولًا، الأمر الذي شجع مجتمع الأعمال في كلا البلدين على تحقيق مزيد من التواصل لا سيما مع اهتمام القيادة الصينية بتوجيه الدعوة لمصر للمشاركة في مختلف القمم التي تعقد في الصين مثل قمة مجموعة العشرين، وقمة البريكس، ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي وكذا مبادرة الحزام والطريق، لافتًا إلى حرص الحكومة المصرية على امتداد التعاون المصري الصيني المشترك الى القارة الإفريقية من خلال خلق شراكات صناعية ونقل الخبرات الصينية لأبناء القارة الإفريقية خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، فضلًا عن تعاظم أهمية إفريقيا في خريطة المصالح الصينية الدولية.