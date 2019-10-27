الأنبا مكاريوس يشارك في فعاليات مؤتمر "بلا ندم"

شارك الأنبا مكاريوس، أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، أمس السبت، في فعاليات مؤتمر "بلا ندم"، تحت رعاية خدمة الحياة الأفضل للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالإيبارشية ببيت الأنبا أرسانيوس بالبرجاية.



يذكر أن هذا التدريب وقائي يهدف لبناء شخصية المراهق لحمايته من العلاقات الخطيرة والسلوكيات المنحرفة والإدمانية.



حضر المؤتمر أكثر من 5 آباء كهنة و70 خادمًا من داخل وخارج الإيبارشية وعدد من خدام مرحلتي إعدادي وثانوي.



وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في نوفمبر المقبل، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالهم الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس، فيما يسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.