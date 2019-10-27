يوسف: مصر أول دولة تتبنى مبادرة الحزام والطريق

أكد محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية تربطها علاقات قوية مع السفارة الصينية بالقاهرة والعديد من الكيانات الاقتصادية الكبرى، حيث وقعت الجمعية العديد من بروتوكولات التعاون مع مختلف منظمات الأعمال الصينية، وهو ما يخدم التعاون الاقتصادي بين البلدين.



وأشار إلى أن مصر أول دولة تتبنى مبادرة الحزام والطريق، ونظمت جمعية رجال الأعمال المصريين مؤتمر اقتصاد كبير عن اتحاد منظمات الأعمال الحرير والطريق "البريكا" بحضور 16 دولة من الأعضاء.



وقال "يوسف" إن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية في تزايد ونمو وشهدت تطورًا كبيرًا فى حجم الاستثمارات والدخول فى مشاريع مشتركة فى مختلف المجالات سواء بالتمويل أو بالخبرات، مؤكدًا أن التبادل التجاري بين البلدين تطور بشكل كبير، وأصبحت المنتجات الصينية تغزو السوق الإفريقية خاصة فى الصادرات الزراعية، مثل البلح والعنب والموالح.



وأكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين مهتمة بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين لاستهداف أسواق إفريقيا والدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.



وأشار إلى أن مصر بما لها من اتفاقيات وعلاقات قوية مع دول العالم تمثل سوقًا جاذبة للاستثمار، كما يمكن للشركات الصينية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين مصر وإفريقيا والدول العربية، وهو ما يؤهلها لتصدير منتجاتها ليس فقط لـ100 مليون مستهلك مصري بل تصل إلى 1.2 مليار مواطن.



جاء ذلك خلال مؤتمر الترويج الاقتصادي والتجاري المصري الصيني الذي نظمته مقاطعة هونان الصينية بالقاهرة بمشاركة جمعية رجال الأعمال.