القومي للمرأة: الجيش ما زال فى حالة حرب ضد الإرهاب

عقدت لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة اليوم ندوة تحت عنوان "أكتوبر وقيم الحفاظ على استقرار الوطن ومكتسباته الوطنية"، بحضور الدكتورة سهام جبريل عضوة المجلس ومقررة لجنة المحافظات، الدكتورة أحلام حنفي، نسرين البغدادي والدكتورة نجوى خليل عضوات المجلس، عضوات وأعضاء لجنة المحافظات، وعدد من المدعوين.



وأكدت الدكتورة نجوى خليل أن الجيش المصري ما زال فى حالة حرب ضد الإرهاب فى سيناء، مضيفة أن الشعب المصري يقف بجانب جيشه ويدعمه فى حربه على الإرهاب.



كما أوضحت أن مصر مرت بوقت عصيب بعد هزيمة يونية ١٩٦٧ أصابت مصر بحالة من اليأس، ما دفع الوطن إلى عمل حالة من الإصلاح الشامل في كل أرجاء الوطن وصولًا إلى تحقيق بطولة خالدة أزهلت العالم فى أكتوبر ١٩٧٣.



كما استعرضت الدكتورة نجوى خليل ما قام به الجيش المصري من بطولات وتحويل الهزيمة إلى نصر وتحقيق السلام، مؤكدة أهمية رفع الوعى لتحقيق تماسك فى الشعب المصرى من خلال تعريف المواطن بما تقوم به الدولة من مشروعات تخدم الوطن.



كما وجهت الدكتورة نجوى خليل التحية للمرأة المصرية التى تحملت ووقفت بجانب الوطن لتحقيق نصر أكتوبر المجيد، مؤكدة أن دور المرأة العظيم وكيفية حفاظها على تماسك الوطن خلال حرب أكتوبر، وأشارت إلى الدور الإنسانى للسيدة الفاضلة جيهان السادات حين وقفت فى الخطوط الخلفية بكل تفانٍ وإخلاص مع سيدات مصر يؤازرن أبطال وصناع النصر من الجنود والضباط الجرحى والمصابين فى كل المستشفيات ويقدمن الدعم النفسي لهن.



وأكدت الدكتورة سهام جبريل على الدور الفريد للمرأة المصرية خلال حرب أكتوبر المجيدة، مضيفة أنها صمام الأمان للأسرة المصرية.



كما أشارت إلى أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها فى ظل إرادة سياسية تؤمن بأهمية مشاركتها فى بناء الوطن، مؤكدة أن التاريخ دائمًا يذكر دور المرأة وكفاحها من أجل علية الوطن وازدهاره.



وأكد اللواء الدكتور نصر سالم، مدرس الاستراتيجيات بأكاديمية ناصر العسكرية أننا أتينا اليوم لتكريم المرأة المصرية تقديرًا لدورها وتأثيرها الكبير فى انتصار أكتوبر المجيد مستعرضًا ما قدمته القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر المجيدة وتحويل الهزيمة فى ١٩٦٧ إلى انتصار كبير فى أكتوبر ١٩٧٣.



ووجه اللواء علي حفظي محافظ شمال سيناء الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية تحية إلى شهداء مصر، مؤكدًا أن مصر هى البلد الوحيدة التى لم تتغير حدودها وهويتها رغم تعرضها للاحتلال لأكثر من ١٥٠٠ عام.



كما أوضح اللواء على حفظى أن الأراضى المصرية احتاجت ٢٢ عامًا لاسترجاع الأراضي المصرية كاملة مضيفًا أن تلك المعركة احتاجت تدخلات عسكرية وسياسية، مؤكدًا على الدور الكبير الذى تلعبه المرأة المصرية والقوى الناعمة فى النهوض بالوطن.



وتضمنت الندوة عرض فيلم تسجيلي عن حرب أكتوبر وعرض موسيقى للفرقة الموسيقية للمركز النموذجى للمكفوفين.