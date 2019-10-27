الأحد 27 أكتوبر 2019 الموافق 28 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

سياسي

"خارجية البرلمان": قرار البرلمان الأوروبى يتعارض مع مكتسبات الشراكة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:40 م
كريم درويش، رئيس
كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات
عائشة حسن
طباعة
استقبل كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمكتبه بمقر مجلس النواب، صباح اليوم الأحد، الوزير مفوض مارينا فرايلا، رئيس القسم السياسي بسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وأكد كريم عبدالكريم درويش للمسئولة الأوروبية، أن فلسفة الشراكة المصرية الأوروبية منذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2001، وطوال مسيرتها وصولا لاتفاق عام 2017 حول أولويات الشراكة ترتكز على الحوار السياسى رفيع المستوى بين الجانبين لتحقيق التنمية والاستقرار، وهذا الحوار رفيع المستوى تم ويتم على مستوى الدبلوماسية والحوارات الحكومية والتنفيذية والبرلمانية بين الجانبين.

ولفت كريم درويش للمسئولة الأوروبية أن البرلمان الأوروبي بتشكيله الجديد لم يبدأ عمله إلا في شهر يوليو الماضى وكان على أعضائه عدم التسرع فى إصدار قرارات ترتبط بالدول الصديقة والشريكة إلا بعد دراسة وافية لمقررات الشراكة وثوابتها ثم اجراء حوارات سياسية ولقاءات فعلية بممثلى مجلس النواب المصرى فهذه مبادئ الشراكة وقواعدها القانونية ولا يجوز مخالفتها بهذه القرارات الصارخة المتعجلة التى تعبر عن عدم التفهم لطبيعة المنطقة ولقضاياها ولقضايا التعاون المصرى الاوروبى وللمصالح المشتركة بينهما.

وأضاف رئيس خارجية النواب، أن قضية حقوق الإنسان قضية وطنية مصرية وجزء من مخطط التنمية الشاملة، وأردف كريم درويش أننا نرحب بالحوار وتبادل الرؤى والخبرات مع كل شركائنا ونظرنا فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز المبادرات الرامية لتحسين حقوق الإنسان عالميا ولكننا نرفض محاولة الاملاء والتقييم لأوضاع وطنية خالصة خاصة اذا كانت تلك التقييمات مدفوعة بحملات ممنهجة ومكذوبة ومسيسة فهناك خط رفيع بين تبنى حقوق الإنسان ودعم الإرهابيين.

وطلب درويش من المسئولة الأوروبية نقل الرسائل السابقة للممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى التى تشغل نائب رئيس المفوضية الأوروبية ولمجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

وزير الانتحاريين.. تعرف على خليفة البغدادي في قيادة تنظيم داعش الإرهابي

منذ 39 دقيقة

محامى "راجح" يكتشف ثغرة فى محضر الشرطة

منذ يوم

بعد هجومها عليه.. نجيب ساويرس يسب ليليان داوود

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. ماذا فعلت الأمطار بشوارع قطر وتركيا وفرنسا

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

image description

مباراة الزمالك وجيرانسون

الأكثر قراءة

3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية

وزير الانتحاريين.. تعرف على خليفة البغدادي في قيادة تنظيم داعش الإرهابي

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

كواليس مقتل أبوبكر البغدادي زعيم داعش (خاص)

أيام زمان

أحمد زكي يعزم كلاب الشوارع على كباب وكفتة.. تعرف على القصة

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

هل أحمد أمين يشبه رفعت إسماعيل؟.. خالد توفيق يجيب

بدأت بـ "حنان ماضي".. محاولات "خان" لإخراج أغاني الفيديو كليب

نجم الساعة

سر غضب نجيب سرور على ابنه «شهدي».. «رفض أن يمشي طريق الآلام»

الصحة

علماء يتمكنون من تحديد خلايا مرتبطة ومسببة للعمى لكبار السن

زيادة الألياف والزبادى يقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة

مؤشرات نقص الفيتامينات بجسم الإنسان

استخدام المواصلات يوميًا يضر بشرتك

الرئيس نيوز

ديانا حداد لـ"الرئيس نيوز": انفصالي عن "روتانا" مجرد شائعات

حسين فهمي وآسر ياسين: «معرض المعز» حدث مبدع

"دلتا فورس" قتلت البغدادي وابن لادن.. وقبضت على رئيس عربي

مساعد وزير الداخلية ينفي لوفد البرلمان وجود "تعذيب" في السجون

منوعات

"التعليم الجيد" بدائرة الضوء فى لقاء بقيادة الأطفال

موجة طقس شديدة الحرارة تجتاح أجزاء من أندونيسيا

"آيفون" الجديد يُثير غضب ترامب

رجل بريطانى يحقق أمنيته بالموت كرجل متزوج

كشكول

"عبدالله" يشهد انتخاب المكتب التنفيذي للمرحلة الإبتدائية بغرب الفيوم

"حسن": الانتخابات الطلابية صورة مصغرة لممارسة الديمقراطية

24 فريقا يمثلون جامعات الصعيد في المسابقة المصرية للبرمجية

"الموسيقى الدرامية".. ندوة لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية غداً

إسلام سياسي

تقرير يكشف تفاصيل سقوط شعبية أردوغان وحزبه فى تركيا.. فيديو

هل انتهى تنظيم داعش الإرهابي للأبد بعد مقتل "البغدادي"؟

مات ميتة الكلاب.. "ترامب" يكشف تفاصيل عملية استهداف البغدادي

رسميًا.. فحص الحمض النووي أثبت مقتل "البغدادي"


زيت وسكر

غدًا.. “الصحة” تبدأ استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الزمالة إلكترونيًا

وزيرة الصحة: زيادة مدة دراسة طبيب الزمالة الحاصل على “مقبول” لـ 6 سنوات

بروتوكول تعاون بين جهاز مدينة الشروق وشركة “فوري” لتحصيل فواتير المياه

“القوى العاملة” تسلم 376 عقد عمل لذوي الإعاقة براتب يبدأ من 1200 جنيه

مقالات الرأي
ماجد حبته
حمادة.. ورجل «ناسا» الآلى!
د.أحمد الخميسى
الانتفاضات العربية.. الأزمة والطريق
ماجد حبته
كم حالة حمل فى المظاهرات؟!
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «3»
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. "الإنتاج الثقافي" يحتفل بنصر أكتوبر

الوجه المشرق لـ"جلاد دنشواي" في "نساء الهلباوي"

ختام فعاليات الملتقى الثانى لترشيد استهلاك المياه بثقافة أسيوط

"أكتوبر بين الماضي والمستقبل" ملتقى ثقافى بمكتبة أسيوط العامة

صفحتنا ع الفيس بوك