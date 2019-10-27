السجن 10 سنوات لصاحب مصنع لتزويره أوراقًا رسمية بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، بمعاقبة صاحب مصنع بلاستيك بالسجن 10 سنوات- غيابيًا- لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.



صدر الحكم برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، وعضوية المستشارين أيمن مصطفي الصحن، وأمير عادل رمزي، وأمانة سر سعيد عبدالعظيم.



ترجع أحداث القضية رقم 17258لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط مباحث الأحوال المدنية بتزوير شخص في محررات رسمية بدائرة القسم.



وكشفت تحريات ضباط الأحوال المدنية عن أن المتهم هو "م. م. م" 52 سنة، صاحب مصنع بلاستيك، وأنه يمارس نشاطه المؤثم بمقابل مبالغ مالية مستخدمًا سيارة ملاكي في إخفاء وتوزيع تلك المحررات.



تم استصدار إذن من النيابة لضبطه، وألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على بطاقة ضريبية منسوب صدورها لمأمورية ضرائب المنتزه أول وشهادة تخرج منسوب صدورها لكلية تجارة جامعة كفر الشيخ وتوكيل سيارة وتقارير طبية لمستشفى عام وإخطارات منسوبة لحي العامرية وثلاث طبعات تستخدم في التزوير.



تم تحرير المحضر اللازم، وبعرضه على النيابة باشرت التحقيق معه، ثم قررت إحالته إلى محكمة الجنايات.