ترامب: العالم بات أكثر أمانًا بعد مقتل البغدادي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن 8 مروحيات عسكرية وعدد كبير من الجنود الأميركيين شاركوا بعملية قتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، وتابع في كلمة ألقاها إن العالم بات أكثر أمانا بعد مقتل البغدادي.



وأضاف "روسيا تعاونت معنا وطائراتنا حلقت في المجال الجوي الذي تسيطر عليه في سوريا".



وأوضح ترامب أن البغدادي قتل كجبان يهرب ويبكي، وأنه مات بعد تفجير سترته المفخخة، برفقة 3 من أطفاله.



كما وجه الشكر لكل من روسيا وسوريا والعراق وتركيا والأكراد على مساعدتهم في قتل البغدادي.