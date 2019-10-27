ترامب: قضينا على داعش بنسبة 100%

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مقتل زعيم تنظيم "داعش"، أبوبكر البغدادي، يعني القضاء على التنظيم بنسبة 100%.



وتابع، في الكلمة التي ألقاها منذ قليل، إن البغدادي قتل في نفق مسدود، ومعه عدد كبير من مقاتلي التنظيم.

وشدد على أن اغتيال البغدادي كان من ضمن الأولويات لإدارته.



وأضاف: "القوات الأمريكية الخاصة حصلت على معلومات مهمة لموقع اختباء البغدادي، وظلت في الموقع لمدة ساعتين تقريبًا، ولم يسقط أي قتلى منهم".