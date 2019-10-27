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ترامب: قضينا على داعش بنسبة 100%
الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:29 م
إسراء صلاح الدينطباعة
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مقتل زعيم تنظيم "داعش"، أبوبكر البغدادي، يعني القضاء على التنظيم بنسبة 100%.
وتابع، في الكلمة التي ألقاها منذ قليل، إن البغدادي قتل في نفق مسدود، ومعه عدد كبير من مقاتلي التنظيم.
وشدد على أن اغتيال البغدادي كان من ضمن الأولويات لإدارته.
وأضاف: "القوات الأمريكية الخاصة حصلت على معلومات مهمة لموقع اختباء البغدادي، وظلت في الموقع لمدة ساعتين تقريبًا، ولم يسقط أي قتلى منهم".
وتابع، في الكلمة التي ألقاها منذ قليل، إن البغدادي قتل في نفق مسدود، ومعه عدد كبير من مقاتلي التنظيم.
وشدد على أن اغتيال البغدادي كان من ضمن الأولويات لإدارته.
وأضاف: "القوات الأمريكية الخاصة حصلت على معلومات مهمة لموقع اختباء البغدادي، وظلت في الموقع لمدة ساعتين تقريبًا، ولم يسقط أي قتلى منهم".