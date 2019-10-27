رسميًا.. ترامب يعلن مقتل البغدادي

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفاصيل مقتل زعيم تنظيم "داعش"، أبوبكر البغدادي، صباح اليوم، على يد القوات الأمريكية الخاصة "دلتا فورس"، في بيان ألقاه منذ قليل.



وقال ترامب إن البغدادي فجّر نفسه بحزامه الناسف وكان مع أطفاله.



وتابع: "نهاية البغدادي تظهر عزيمتنا في ملاحقة الإرهابيين.. الشهر الماضي أعلنا مقتل حمزة بن لادن، وهذا يؤكد عزمنا على مكافحة الإرهاب".