جينيفر لوبيز تحت القصف بسبب إساءتها للراهبات (صور)

نشرت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز صورة من آخر حفلاتها، الذي أقامته في نيويورك، يوم 25 أكتوبر، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وتعرضت بسببها لهجوم عنيف بسبب ارتداء فريق الرقص والاستعراض الخاص بها خلال الحفل الزي الشهير الخاص بـ"الراهبات" بشكل مسىء.



وتعد جينيفر لوبيز من أكثر النجمات إثارة للجدل في العالم، حيث تمتاز حفلاتها دائمًا بوصلات الرقص الغريبة والمثيرة، كما أن إطلالتها دائمًا تمتاز بالجرأة الخارجة عن المألوف، وتعرضت لهجوم من قبل بسبب ظهورها مرتدية حجابا في أحد حفلاتها بشكل مسىء.