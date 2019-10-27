هيثم شاكر يتعاقد مع وليد منصور

تعاقد المطرب هيثم شاكر مع المنتج وليد منصور وشركة "تالنت دبليو إم" لتتولى كل ما يتعلق بإدارة أعماله والإشراف على تجهيزات حفلاته الغنائية.



يأتي ذلك تتويجًا للنجاح الكبير الذي حققه ألبوم "معرفة قديمة" للنجم هيثم شاكر وتصدره قوائم الأعلى استماعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك لإعادة تقديم حفلات هيثم شاكر بما يتماشى مع مكانته الغنائية كأحد أهم مطربي الصف الأول بمصر من حيث التجهيزات بمواصفات لايف عالمية من صوت وإضاءة وتصميم المسرح والمؤثرات البصري وغيرها من عوامل الإبهار والإمتاع لجمهور نجم الرومانسية.



على جانب آخر يشارك هيثم شاكر في إحياء حفل غنائي ضخم مع النجمة اللبنانية نيكول سابا داخل نادي الزهور يوم ٧ نوفمبر القادم والذي يشهد العديد من المفاجآت وهو من تنظيم وليد منصور.