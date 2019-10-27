ترامب يكشف تفاصيل مقتل "البغدادي" بسوريا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل رسمي، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي في سوريا.



وقال ترامب، في كلمة ألقاها، مساء اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة، قضت على أكبر إرهابي في العالم، وهو أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش.



وأوضح ترامب، أن البغدادي فجر نفسه بحزام ناسف برفقه أطفاله، وعثرنا علي 11 طفلًا مع البغداي وهم بحوزتنا الآن، مشيرًا إلي أن القوات الأمريكية ظلت في موقع مقتل البغدادي لمدة ساعتين تقريبًا.

