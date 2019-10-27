خبير عسكري سوري: مقتل البغدادي تم بالتنسيق بين أجهزة المخابرات الأمريكية والتركية

قال اللواء علي مقصود، خبير عسكري سوري، إن عملية مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي "أبو بكر البغدادي" أو تفجيره نفسه، تمت بالتنسيق بين أجهزة المخابرات الأمريكية والتركية، خاصة أن هناك فيصل يسمى "خراق الدين" موجود في محافظة إدلب بالشمال السوري، والذي يعرف بولائه إلى الدواعش منذ عام 2013.



وأضاف مقصود، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، باعتبار أن تركيا لها سيطرة كاملة على المجموعات الإرهابية، فبكل تأكيد تنفيذ مثل هذه العملية تتطلب أن يكون هناك دورٌ للأتراك، ولكن لماذا تمت العملية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الشمال الشرقى السوري؟.



ولفت الخبير العسكري، إلي أن العملية لها علاقة بسحب فرنسا مؤسسة "لايجارت" التي تلعب دورًا فعالًا في تقديم التمويل والدعم خاصة تقديم الأسمنت لإقامة التحصينات والأنفاق للمجموعات الإرهابية.



