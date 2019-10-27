4 وزراء فى معرض "سرديات معاد تخيلها" فى شارع المعز

قامت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الآثار، ووزيرة الثقافة، بجولة تفقدية لمعرض "سرديات معاد تخيلها"، في شارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة، بحضور محافظ القاهرة، والدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق.



وينظم المعرض "آرت دى ايجيبت" للسنة الثالثة على التوالي، تحت رعاية وزارة الآثار ومنظمة اليونسكو، في 4 أماكن بشارع المعز، هي بيت السحيمي وقاعة محب الدين أبوالطيب ومقعد الأمير ماماي السيفي ومجمع السلطان المنصور قلاوون، ويقدم المعرض أعمالا فنية معاصرة لـ28 فنانا مصريا، مستوحاة من الثقافة المحيطة بشارع المعز لدين الله الفاطمي، وهو أحد أهم شوارع القاهرة التاريخية.



ويأتي المعرض هذا العام مع الاحتفال بالذكرى الـ40 لاختيار اليونسكو لشارع المعز كأحد أهم مواقع التراث في العالم، وذكرى مرور 1050 عاما على إنشاء القاهرة.