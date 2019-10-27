غدًا.. "مختارات من أعمال الأخوين مهيب" بجمعية الرسوم المتحركة

إيمانا من الجمعية المصرية للرسوم المتحركة برئاسة الدكتورة رشيدة الشافعي بدور رواد هذا الفن،تعرض الجمعية مختارات من أعمال الأخوين علي مهيب وحسام مهيب، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الساعة السادسة مساء بمقرها الكائن بـ 36 شارع شريف بوسط البلد.



تحتفى الجمعية بأهم اثنين من جيل الرواد في مجال الرسوم المتحركة، بحضور أسرتيهما، وسيدور نقاشا حول دورهما في هذا الفن، وستعرض روائع من إعمالهما.



حسام الدين مهيب (23 فبراير 1930 - 26 مايو 1996) رائد تصوير وإخراج الرسوم المتحركة والخدع السينمائية في مصر والوطن العربي، مؤسس ورئيس قسم مراقبة الرسوم المتحركة بالتليفزيون المصري،عمل مُستشارًا فنيًا لوكالة الأهرام للإعلان، مصور لفيلم "الخط الأبيض" عام 1963 الحائز على الجائزة الأولى الذهبية في المهرجان الدولي للتليفزيون بالإسكندرية سنة 1965، وأول من أحدث المزج بين الرسوم والتصوير السينمائى من خلال الكاميرا الأوكسبرى، أول من أدخل الكمبيوتر ليتعامل مع كاميرا الرسوم بتقنية الصورة الهوائية المجسمة Aerial Images سنة 1980 وأدخل عليها بعض التعديلات واستخدمها في عدد من الإعلانات ومقدمات أفلام السينما، اشتهر مع أخيه الفنان علي مهيب بإسم الأخوين مهيب في عالم الرسوم المتحركة والإعلان لمدة تزيد عن 35 عامًا حتى نهاية الثمانينيات.



على مهيب هو الرائد والأب الروحى للرسوم المتحركة المصرية والعربية، ولد في محافظة السويس (26 مارس 1935)، ورحل في (26 سبتمبر 2010) محافظة القاهرة، له سبعة من الأخوة والأخوات، كان ترتيبه الخامس بينهم، وفي سن الثمانية أعوام، عرف أن ولادته كانت متعسرة وأنه كان يمكن التضحية به لإنقاذ الأم، فقرر في تلك السن المبكرة أن يثبت لكل من يعرفه أن هناك فرقًا بين وجوده من عدمه. وبالفعل أصبح في مقتبل أيامه عونا كبيرًا لكل أفراد أسرته، وفخرًا لبلده الحبيبة مصر.



تخرج من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1955 بتقدير أمتياز، ثم التحق بكلية التربية الفنية ليتخرج منها أيضا بأمتياز عام 1957.



تتلمذ على يد أقطاب الفن التشكيلى المصري مثل رائد فن الحفر الفنان الحسين فوزى، يوسف سيده، وزامل كثير من أعلام هذا الفن مثل: شادى عبد السلام - مصطفى حسين - حسن حاكم - د. سامى رافع - عبد الحليم البرجينى، يوسف فرنسيس وغيرهم من الفنانين المصريين المتميزين.