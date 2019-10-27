المالية تعلن نتائج طرح أذون الخزانة اليوم

أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات أذون الخزانة اليوم الأحد، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 91 يوما، 15.93%، وأقل عائد 15.77%، ومتوسط العائد 15.90%، وتم تغطية الاكتتاب مرتين.



وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 273 يوما، 15.79%، وأقل عائد 15.35%، ومتوسط العائد 15.75%، وتم تغطية الاكتتاب مرتين.



وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.



وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.