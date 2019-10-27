جنبلاط: تشكيل الحكومة والانتخابات هي الحل

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أنه لا يوجد حل للمظاهرات والمسيرات الإحتجاجية فى لبنان الإ عن طريق تشكيل حكومة جديدة، والبدء فى إجراء انتخابات على قاعدة قانونية وليست طائفية.



وقال جنبلاط فى تغريدة له على حسابه تويتر، "بعيدا من نظريات المؤامرة والتشكيك من اية جهة، فإن أساس المشكل في معظم الديمقراطيات يكمن في الخلل في توزيع الثروة، نتيجة السياسة الليبرالية البعيدة عن الضريبة التصاعدية والضريبة على الثروة والخصخصة الكاملة، ولا حل اليوم إلا بحكومة جديدة وانتخابات على قاعدة قانون لا طائفي".



وقام آلاف المتظاهرين بحمل العلم اللبناني وقطعوا الطريق تحت مثلث خلدة وحولوه إلى مسرب واحد على الجسر وأقاموا سلسلة بشربة طويلة تمتد من أول جسر خلدة حتى الناعمة، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام.