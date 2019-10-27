صعود محدود لبورصة البحرين عند الإغلاق

صعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، لدى ختام تعاملات اليوم الأحد- أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% رابحًا 0.70 نقطة ليغلق عند مستوى 1527.13 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات.



وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات على نحو 2.1 مليون سهم، بقيمة 336 ألف دينار.



وقاد قطاع البنوك التجارية الارتفاعات ببورصة البحرين، بنسبة 2.15%، مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.11%.



ثم قطاع الاستثمار بنسبة ارتفاع 0.37%، مدفوعا بصعود سهم شركة المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.21%.



كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة بلغت 0.10% مدفوعا بصعود سهم شركة "إى بى إم تيرمينالز" البحرين بنسبة 0.08%.