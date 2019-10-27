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اقتصاد

115 مليون جنيه من"مستثمري أكتوبر" لتطوير مستشفى أكتوبر العام

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:55 م
جريدة الدستور
أسماء إبراهيم
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استقبلت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر وفدًا برلمانيًا وحكوميًا رفيع المستوى، فى مستشفى أكتوبر المركزى للوقوف على خطة تأهيلها وتطويرها تفعيلا للمبادرة التي أعلنتها جمعية المستثمرين بإعادة هيكلتها وتجهيزها بأحدث أنواع الأجهزة الطبية لخدمة المرضى.

رافق الوفد البرلماني نائبا أكتوبر أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والدكتور أيمن أبو العلا بعد أن قدما طلب إحاطة عاجل لسرعة تطوير المستشفى، وجاء على رأس الوفد كل من الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتور عبد العزيز حمودة، والنائبة إلهام المنشاوى والنائب أحمد العرجاوى.

كما ترأس وفد جمعية المستثمرين الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة الجمعية، وضم كلا من محمود برعى المشرف على إعادة تأهيل المستشفى، وكلا من عبير عصام وحسام رفعت وأسامة العرقسوسى، وصابر سرور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، بالإضافة إلى وفد حكومى ضم المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر وعدد من أعضاء مجلس أمناء المدينة ومسئولى بعض الجهات المعنية.

وأكد الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر على استعداد الجمعية الكامل فى توفير اللازم من أجل إعادة هيكلة هذه المستشفى مطالبا الأجهزة التنفيذية بتسهيل إجراءات المستثمرين فى تطويرها وسرعة تقديم خدمة لائقة للمواطنين.

وأكد خميس بأن هذه المبادرة تأتى فى إطار حرص الجمعية على تشجيع ما يقرب من 3000 مستثمر من أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية بالمدينة على أداء مسئوليتهم الاجتماعية لمساندة الدولة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع.

وأعلن محمود برعى المشرف على إعادة تأهيل المستشفى عن تبرع الجمعية بقيمة 115 مليون جنيه وهم إجمالى ما تحتاجه الجمعية من منتجات عينية لازمة لعملية التطوير، مؤكدا على ضرورة توفير خدمة طبية لائقة للمرضى في مدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى ضرورة عمل إجراءات توسعية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى المترددين على المستشفى، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء مقر للعيادات الخارجية حيث تم دراسة إنشاء 26 عيادة خارجية بكافة مشتملاتها من أماكن إنتظار المرضى وكافة الاجهزة والخدمات.

كما أعلن وفد البرلمان عن دعمهم الكامل مساندة خطة جمعية المستثمرين فى عملية تطوير المستشفى وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات الحكومية لإستخراج التراخيص وتسريع الإجراءات للعمل على تطوير المستشفى.
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