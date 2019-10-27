تعرف على فرقة العمليات الأولى التي استهدفت "البغدادي" (فيديو)

عرضت فضائية "سكاى نيوز عربية"، مقطع فيديو يرصد تعريفا عن فرقة العمليات الأولى التي استهدفت أبو بكر البغدادي، فهي وحدة عسكرية خاصة، توصف بأنها نخبة القوات الخاصة الأمريكية، مختصة بمكافحة الإرهاب والمخدرات وقتل أو اعتقال أفراد خطيرين وإنقاذ الرهائن.



وأشار التقرير، إلى أن الفرقة تأسست عام 1977 عقب تزايد التهديد الإرهابي، وتعتمد الفرقة على الإنزال الجوي، والاشتباك والعمليات النوعية، ويتميز عناصرها بالكفاءة العالية والتدريب المكثف.



ويقدر عدد منتسبيها 800 ألف فرد، وتخضع تنظيميًا لقيادة العمليات الخاصة للجيش الأمريكي، ومن أبرز العمليات التي قامت بها، عملية النسر المخلب عام 1980 خلال أزمة الرهائن في إيران، لكن العملية فشلت وأسفرت عن مقتل 8 أمريكين.



وفي عام 1993، تدخلت في العاصمة الصومالية مقديشو، ونتج عنها إسقاط مروحيتين أمريكيتين، وتدخلت في عدد من المرات في أفغانستان بعد الغزو الأمريكي عام 2001 ضد طالبان، وشاركت في معركة تورا بورا من أجل مقتل "بن لادن" أو آسره عقب هجمات حادث سبتمبر لعام 2001.



وأيضًا عملية الفجر الأحمر التي أسفرت عن القبض على الرئيس العراقي السابق صدام حسين في أكتوبر عام 2003، كما قامت بعدة عمليات لإنقاذ الرهائن في عدة مناطق من العالم.

