تباين أداء البورصة عند الإغلاق.. و"السوقى" يربح 700 مليون جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق معاملات، اليوم الأحد، أولى تداولات الأسبوع، بدعم من تصارع القوى البيعية والشرائية على الأسهم المكونة للمؤشرات.



ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 700 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 714.3 مليار جنيه.



وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 22. 0 %، بما يعادل 30.7 نقطة، لينهي التعاملات عند مستوى 14237 نقطة.



فيما تراجع الثانوي "إى جى إكس 70" بنسبة 04. 0 %، بما يعادل 19. 0 نقطة، ليغلق عند مستوى 530.69 نقطة.



جرى ذلك وسط تداولات زهيدة بلغت قيمتها نحو 382.5 مليون جنيه.



وبتداولات بلغت نحو 186.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 16.9 ألف صفقة بيع وشراء.