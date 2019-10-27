غدًا.. المركزى يطرح سندات خزانة بقيمة 3.7 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، غدا الاثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 3.7 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 2 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 1.7 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.



وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.



وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.



وتعلن وزارة المالية والبنك المركزي نتائج الطرح ونسبة التغطية والعائد على السندات بعد نجاح العطاء نهاية اليوم.