سلسلة بشرية من شمال لبنان إلى جنوبه للتعبير عن استمرار الحراك (فيديو)

عرضت فضائية "الحدث"، مقطع فيديو، من تنظيم المحتجين اللبنانيين، سلسلة بشرية من شمال لبنان إلى جنوبه للتعبير عن استمرار الحراك.



وتتواصل الاحتجاجات في مناطق لبنانية مختلفة اليوم الأحد، وسط غياب لأي بوادر لحل الأزمة.



وأعلنت جمعية المصارف في لبنان، أن المصارف ستواصل إغلاق أبوابها يوم غد.



ويأتي استمرار الاحتجاجات بعد رفض المحتجين حزمة إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة صادقت عليها الحكومة.



