تداول 16 سفينة بموانئ بورسعيد

ذكرت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أنه تم، اليوم الأحد، تداول 16 سفينة حاويات وبضائع عامة.



وأوضحت هيئة الميناء- في بيان اليوم- أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن وغادرته سفينة وتتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين، بينما استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات وغادرته سفينة وتتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.



وأشارت إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من الميناء.