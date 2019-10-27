فوكس بيزنس: واشنطن دفعت 125 مليون دولار للوصول لـ"البغدادي"

كشفت شبكة "فوكس بيزنس" الأمريكية، عن أن الولايات المتحدة دفعت ما يقرب من 125 مليون دولار منذ بدء برنامج المكافآت للحصول على معلومات عن الإرهابيين.



وقالت الشبكة إنه أكثر من 80 شخصا قدّموا للولايات المتحدة معلومات مهمة للغاية أدت لاعتقال الإرهابيين، وحصل هؤلاء الأشخاص على أكثر من 125 مليون دولار.



وتابعت أن زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، الذي قتل صباح اليوم خلال غارة أمريكية على محافظة إدلب، كان من ضمن برنامج المكافآت الأمريكي.



وأضافت أن الولايات المتحدة حددت مكافأة مالية قدرها 25 مليون دولار لأي شخص يدلي بمعلومات تقود لمكان البغدادي.



وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية رفعت قيمة المكافأة من 10 ملايين دولار في عام 2011 إلى 25 مليون دولار في عام 2016.