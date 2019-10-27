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محافظات

رفع جلسة محاكمة "شهيد الشهامة" للاستراحة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:42 م
جريدة الدستور
ولاء القاضي
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قررت هيئة محكمة جنايات شبين الكوم الكلية رفع جلسة محاكمة محمد راجح و3 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" للاستراحة، بعد ما يقرب من 6 ساعات من المناقشات مع الشهود والدفاع، وستعود الجلسة في الثالثة والنصف.

وتواصل المحكمة استماع شهادات الضباط وضباط المباحث الذين عملوا في أوراق القضية المتهم فيها محمد راجح و3 آخرين، والمعروفة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" والمتهمين بقتل محمود البنا.

وعرضت المحكمة فيديو من ربع ساعة يكشف كواليس الجريمة التي ارتكبها راجح، وأمرت هيئة محكمة جنايات شبين الكوم، بإخراج أسرة محمود البنا من محاكمة محمد راجح و3 آخرين لاتهامهم بقتله في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" وذلك اعتراضا منهم على الصوت العالي، كما قررت المحكمة الإبقاء على والد محمود البنا داخل القاعة فقط، لمتابعة المحاكمة والاطلاع على كل ما يقال فيها والفيديوهات المعروضة، خاصة مع احتفاظه بالهدوء أثناء تواجده بقاعة المحاكمة وظهور الحزن الشديد عليه.
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