رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل عمدة ليماسول القبرصية

استقبل الدكتور عصام الكردي رئيس الإسكندرية، اليوم الأحد، نيكوس نيكولائيديس عمدة ليماسول، والوفد المرافق له من الجامعة التكنولوجية بقبرص، حيث تم مناقشة سبل التعاون بين الجانبين خاصة في التخصصات والبرامج ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الطلاب.



وأكد "الكردي" على المستوى المتميز للجامعة التكنولوجية القبرصية في ليماسول، وإمكانية التعاون في العديد من المجالات من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة بين الجانبين بما يعود بالنفع على الجانبين.



واستعرض الجانب القبرصي خلال اللقاء مجالات التعاون المقترحة خاصة في مجال السياحة، والغاز الطبيعي، وعلوم المكتبات، والتراث الحضاري خاصة فترة الحضارة اليونانية والإغريقية.



حضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.