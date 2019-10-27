سنة حبس لعاطل هتك عرض فتاة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالحبس لمدة عام؛ لاتهامه بهتك عرض فتاة.



صدر الحكم برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، وعضوية كلا من المستشارين أيمن مصطفى الصحن، والمستشار أمير عادل رمزي، وأمانة سر سعيد عبدالعظيم.



ترجع أحداث القضية رقم 12020 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بورود بلاغ من والد المجني عليها يفيد بهتك عرض ابنته بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان أن المتهم "أ. م. م" 20 سنة، كانت تربطه علاقة عاطفية بالمجني عليها "ن. أ.ا" 18 سنة، منذ خمسة أشهر، وتطورت تلك العلاقة إلى طلب المتهم من المجني عليها الحضور إلى محل سكنه وهناك هتك عرضها.



وبتقنين الإجرءات تم القبض عليه وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي إتخذت قرارها المتقدم.