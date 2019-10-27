"دلتا فورس" تنفذ أخطر مهام الجيش الأمريكى بقتل البغدادى (فيديوجراف)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، صباح اليوم، الأحد، مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، في عملية تم تنفيذها ضد مخبئه في محافظة إدلب بسوريا.



ونفذت القوة الأمريكية الخاصة "دلتا فورس" عملية قتل البغدادي، وهي تعد واحدة من أقوى وأخطر القوات الأمريكية وفرقة العمليات الأولى وإحدى وحدات المهام الخاصة في الجيش الأمريكي، وعملها الأساسي هو مكافحة الإرهاب.



ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بيانا مهمًا، ظهر اليوم – بتوقيت واشنطن – للحديث حول العملية التي قتل فيها البغدادي.



وقال مسئول أمريكي إنه طوال الفترة الماضية كانت تتم مراقبة زعيم التنظيم الإرهابي، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ العملية خلال وجوده في سوريا، تحديدا قرية "باريشا" بمحافظة إدلب، حسبما نشرت مجلة "نيوز ويك" الأمريكية.



ويرصد "الدستور" في الفيديوجراف التالي أبرز المعلومات عن "دلتا فورس" التي نفذت أخطر مهمات الجيش الأمريكي.